По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием северо-западной периферии антициклона расположенного в районе Рязанской области. Ожидается относительно тёплая для этого времени года погода, в отдельных районах с туманами и незначительными осадками преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах ожидается гололедица, местами сильная

Сегодня, 2 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой мокрый снег. В отдельных районах туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1-7°, днём от -2 до +3°. Гололедица.