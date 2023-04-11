По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 апреля и ночью 12 апреля Мурманская область будет находиться под влиянием западной периферии циклона, смещающегося с юго-востока Баренцева моря на Северный Урал. В этот период в нашем регионе ожидается преимущественно облачная погода и понижение температуры воздуха.

Днём 12 апреля на Кольский полуостров начнёт распространятся холодный Арктический антициклон, 13 апреля центр антициклона будет располагаться над Мурманской и Архангельской областями. В этот период дневная температура воздуха составит от -1 до +4 градусов, в ночные часы ожидается существенное понижение температуры до -5-10 градусов, местами до -12-17.

Сегодня, 11 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой мокрый снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях -6-11°, днём +4+9°. Ночью местами гололедица.