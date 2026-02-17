«На Севере — Масленица!»: в центре Мурманска стартовала праздничная ярмарка с арктическими сувенирамиВ Мурманской области впервые пройдёт Форум для родителей выпускников 9-х и 11-х классов
Мурманская область. Арктика (16+)17.02.26 08:00

По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на севере умеренный снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 17-18 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности на юго-востоке Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -15-20°, при прояснениях -25-30°, днём-10-15°, местами -20-25°.

19 февраля погоду нашего региона будет определять поле повышенного атмосферного давления: осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится на 3-4°.

Сегодня, 17 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на севере умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный, западный слабый, на севере умеренный. Температура воздуха днём -9-14, местами -15-20°. Гололедица.

18 февраля - ветер западный, юго-западный умеренный. Местами снег, туман, изморозь. Температура воздуха ночью -17-22°, при прояснениях -27-32°, днём -13-18°, местами -20-25°. Гололедица.

19 февраля - ветер юго-восточный, восточный умеренный. Местами снег, туман, изморозь. Температура воздуха ночью -18-23°, при прояснениях -27-32°, днём -11-16°, местами -20-25°. Гололедица.

Предупреждение  

На востоке и в центральной части Баренцева моря сохранится быстрое обледенение судов до 6-9 часов 18 февраля.

