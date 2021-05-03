По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 3-5 мая Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малогрдиентном барическом поле и в холодной воздушной массе. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -1-6° при прояснениях -7-12°, днём от 0 до +6°.

Сегодня, 3 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днём +1+6°. Местами гололедица.