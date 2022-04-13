Мурманская область. Арктика (16+)13.04.22 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 13 и 14 апреля Мурманская область будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдут осадки, преобладающая температура воздуха составит ночью -3-8° при прояснениях -10-15°, днём +1+6°.
Сегодня, 13 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8º, при прояснениях -10-15º, днём от 0 до +5º. Гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер
10.04.22 00:14
Может всё из-за того, что на пути к школе воздвигли памятник спиной к школе, а ликом на запад?
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