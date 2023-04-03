По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 3 апреля наш регион будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается.

Сегодня, 3 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь, ночью туман. Ветер западный, юго-западный умеренный, утром и днём местами сильный. Температура воздуха ночью -9-14°, при прояснениях -19-24°, днём от +1 до -4°. Гололедица.