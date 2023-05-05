По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 5 мая наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: местами пройдут небольшие осадки, температура воздуха составит ночью -2-7° при прояснениях до -12°, днём +2+7°.

Сегодня, 5 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный, ночью в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -3-8°, днём +2+7°. Ночью местами гололедица.