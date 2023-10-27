По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами снег.

Сегодня, 27 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днём -1-6°. Гололедица.