По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 8 ноября погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклона, смещающегося с Вологодской области в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -1-6° в течение суток.

9 ноября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха понизится до -6-11°, при прояснениях до -13-18°.

Ночью 10 ноября по Мурманской области сохранится морозная погода. Днём 10 ноября под влиянием циклона с центром в Баренцевом море ожидается снег, повышение температуры воздуха до -3-8°.

Сегодня, 8 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха -1-6° в течение суток. Гололедица.