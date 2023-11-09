По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 ноября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха понизится до -6-11°, при прояснениях до -13-18°.

Ночью 10 ноября по Мурманской области сохранится морозная погода. Днём 10 ноября под влиянием циклона с центром в Баренцевом море ожидается снег, повышение температуры воздуха до -3-8°.

Сегодня, 9 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер северо-западный, на западе области южный умеренный. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях -12-17°. Гололедица.

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В течение прошедшей недели на большинстве рек нашего региона отмечалось разнонаправленное колебание уровней воды, с интенсивностью 1-24 см в сутки, вызванное установлением ледового покрова на водных объектах.

На большинстве рек установился ледостав с полыньями и ледостав, на реках Ура, Чудзъйок, Монча — сохраняются забереги, шугоход. На реках Поной (Каневка), Чаваньга, Варзуга, Ёна — отмечаются зажорные явления.

На Кумском водохранилище (оз.Топозеро), озерах Имандра (Зашеек), Куэтс-Ярви, Пулозеро, Ловозеро, Умбозеро установился ледостав, ледостав с полыньями.

Выход на лед чрезвычайно опасен!