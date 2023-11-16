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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.23 08:00

По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 16 ноября наш регион будет находиться под влиянием западной периферии циклонической депрессии, расположенной над Западной Сибирью и Карским морем. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -7-12° при прояснениях -12-17° в течение суток.

17-18 ноября погоду нашего региона будет определять активный циклон, смещающийся с Гренландского моря на юг Баренцева моря. По Мурманской области ожидается небольшой снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, днём 17 ноября температура воздуха повысится до -3-9°, 18 ноября составит -5-10° при прояснениях -12-17° в течение суток.

Сегодня, 16 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -7-12°, при прояснениях до -17° в течение суток. Гололедица.

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Уровни воды за прошедшую неделю в нашем регионе изменялись незначительно, по 1-3 см в сутки, но процесс ледообразования на некоторых реках привёл к изменению уровней воды на реках от -33 до +11 см в сутки.

На большинстве рек области установился ледостав, ледостав с полыньями. На реке Монча и горных реках наблюдаются забереги. На реках Ура, Поной (Каневка), Чаваньга, Варзуга, Ёна отмечаются зажорные явления.

На Серебрянском, Нижне-Туломском, Иовском и Княжегубском водохранилищах наблюдаются забереги, на оз.Имандра (Хибины) битый лёд, На Кумском водохранилище (оз.Топозеро), озёрах Имандра (Зашеек), Куэтс-Ярви, Пулозеро, Ловозеро, Умбозеро ледостав, ледостав с полыньями.

Выход на лёд чрезвычайно опасен!

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