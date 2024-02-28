По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 28-29 февраля Мурманская область будет находиться под влиянием восточной, юго-восточной периферии очередного глубокого атлантического циклона, смещающегося в Норвежское море и далее в Гренландское море. В этот период ожидаются местами небольшие осадки, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха 28 февраля ночью -2-7°, при прояснениях -8 -13°, днём от -3 до +2°, 29 февраля от +1 до -4°, ночью местами до -9°.

Сегодня, 28 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от -3 до +2°. Гололедица, местами сильная.