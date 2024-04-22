По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия активного циклона, смещающегося на север Урала и распространение влияния на Кольский полуостров антициклона с центром в Баренцевом море.

Днём 22 апреля в отдельных районах пройдёт небольшой снег.

Сегодня, 22 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -15-20°, днём -1-6°. Гололедица.