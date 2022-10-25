Мурманская область. Арктика (16+)25.10.22 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров в ближайшие дни будет находиться под влиянием антициклона, расположенного над Приволжским федеральным округом России. В этот период ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы, местами осадки преимущественно в виде мокрого снега. Преобладающая температура воздуха ночью -2-7 градусов, днём от -3 до +2 градусов.
Сегодня, 25 октября, будет облачная с прояснениями погода. Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, ночью и утром туман. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2-8°, днём от -2 до +3°. Местами гололедица.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
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