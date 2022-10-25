По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров в ближайшие дни будет находиться под влиянием антициклона, расположенного над Приволжским федеральным округом России. В этот период ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы, местами осадки преимущественно в виде мокрого снега. Преобладающая температура воздуха ночью -2-7 градусов, днём от -3 до +2 градусов.

Сегодня, 25 октября, будет облачная с прояснениями погода. Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, ночью и утром туман. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2-8°, днём от -2 до +3°. Местами гололедица.