По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 1 марта Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях -12 -17°, днём от 0 до -5°.

2-3 марта погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. В этот период по Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, преобладающая температура воздуха ночью -2-7°, ночью 2 марта на востоке области до -14°, в дневные часы от +1 до -4°.

Сегодня, 1 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный слабый, днём на западе умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях -12-17°, днём от -5 до 0°. Гололедица.