Мурманская область. Арктика (16+)21.03.25 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием арктического циклона и холодных воздушных масс, в этот период сохранится зимний характер погоды.
22 марта атлантический циклон забросит в наш регион порцию тёплого воздуха, начнутся оттепели и осадки смешанного типа.
Сегодня, 21 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснении -13-18°, днём -1-6°. Гололедица.
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