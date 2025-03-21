По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием арктического циклона и холодных воздушных масс, в этот период сохранится зимний характер погоды.

22 марта атлантический циклон забросит в наш регион порцию тёплого воздуха, начнутся оттепели и осадки смешанного типа.

Сегодня, 21 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснении -13-18°, днём -1-6°. Гололедица.