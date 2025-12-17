По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной над районами Северной Атлантики. 17-18 декабря ожидается местами снег.

Сегодня, 17 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. В отдельных районах туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха днём -1-6°, местами до -11°. Гололедица.

18 декабря - ветер восточный, северо-восточный, днём на западе области юго-западный, южный умеренный. Местами снег, ночью на юге области сильный. Температура воздуха -2-7°, при прояснениях до -12° в течение суток.

19 декабря - ветер юго-восточный, южный умеренный, местами сильный. Местами снег, мокрый снег. Температура воздуха от 0 до -5° в течение суток, ночью при прояснениях -6-11°.