По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 14 сентября наш регион окажется во власти Европейского антициклона, преобладающая температура воздуха составит от -3 до -9 градусов.

Сегодня, 14 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях -8-13°, днём -1-6°. Гололедица, в отдельных районах сильная.