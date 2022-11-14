Мурманская область. Арктика (16+)14.11.22 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 14 сентября наш регион окажется во власти Европейского антициклона, преобладающая температура воздуха составит от -3 до -9 градусов.
Сегодня, 14 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях -8-13°, днём -1-6°. Гололедица, в отдельных районах сильная.
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