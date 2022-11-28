По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, антициклон, который определял погоду Мурманской области в течение последних двух недель, медленно отступает в восточном направлении, но влияние его на наш регион ещё сохранится. В то же время начнёт усиливаться влияние восточной периферии многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над северной Атлантикой. Поэтому характер погоды на Кольском полуострове будет постепенно смягчаться. Существенных осадков по-прежнему не ожидается.

Сегодня, 28 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -2-7°, в отдельных районах до -12° в течение суток. Гололедица.

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25 ноября завершился процесс ледообразования на озерах Мурманской области, на оз. Куэтс-Ярви толщина льда составляет 14 см. На реках юго-востока Мурманской области наблюдаются забереги и шугоход.

Температура воды на реках 0,1°-0,3°, на водохранилищах 0,3°-1,5°.