По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 24-26 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии активного обширного циклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами небольшой, 25 января на юге области умеренный снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер. 24 января температура воздуха составит -2-7°, при прояснениях -11-16° в течение суток.

25-26 января существенных изменений в температуре воздуха не ожидается.

Сегодня, 24 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха -2-7°, при прояснениях -11-16° в течение суток. Гололедица.

Штормовое предупреждение

23 января в период 11-15 часов на юге Гренландского, на западе Баренцева морей отмечалось опасное волнение 8,0-10,0 метров. Сохранится до 21-24 часов 24 января. На севере побережья Норвегии опасное волнение 8,0-9,0 метров сохранится до 18-21 часа 24 января.