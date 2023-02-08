По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяют активные атлантические циклоны, смещающиеся в Гренландское и Баренцево моря. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, местами снег, мокрый снег, сильный порывистый ветер.

9 февраля преобладающая температура воздуха составит от -2 до +3° в течение суток.

Сегодня, 8 февраля, облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. В отдельных районах гололед. Ветер юго-западный сильный, ночью на юге области умеренный. Температура воздуха ночью -2-8°, днём от -3 до +2°. Гололедица, местами сильная.