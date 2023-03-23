По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 23-24 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море: ожидается местами снег, 24 марта на севере области порывистый ветер, температура воздуха ночью -13-18° при прояснениях -23-28°, днём-4-9°.

25 марта существенных изменений в погоде не ожидается.

Сегодня, 23 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь, ночью туман. Ветер западный, юго-западный, на юге области северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -13 -18° при прояснениях -23 -28°, днём -4 -9°. Гололедица.