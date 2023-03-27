По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Северного моря на Архангельскую область и далее в восточном направлении: по Мурманской области ожидается местами снег.

Сегодня, 27 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях до -27°, днём -1-6°. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области сохраняются зимние условия стока, наблюдается ледостав, на порогах и на горных реках – забереги, внутриводный лед, ледостав с полыньями.

На 24 марта уровни воды на реках практически не изменяются, и выше уровней зимней межени на 7-40 см, и ниже уровней прошлого года на 1-11 см (на реках Кола, Туманная, Тумча — выше на 3-5 см).

Толщина льда на 20 марта равна 27-80 см, что меньше нормы на 3-27 см (р. Варзуга и Умбозеро — больше нормы на 8-10 см) и, в основном, меньше прошлого года на 1-30 см.