По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни, 29 ноября – 1 декабря, основными погодообразующими факторами Северо-Западного региона России будут Сибирский антициклон и многоцентровая циклоническая депрессия, расположенная над северной Атлантикой. По высотам с юго-западными потоками в наш регион будут поступать относительно тёплые и облачные воздушные массы. Преобладающая температура воздуха по области в этот период составит от -1 до -7 градусов, при прояснениях до -12 градусов.

Сегодня, 29 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -12º, днём от 0 до -5º. Гололедица.