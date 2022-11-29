Мурманская область. Арктика (16+)29.11.22 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь
Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни, 29 ноября – 1 декабря, основными погодообразующими факторами Северо-Западного региона России будут Сибирский антициклон и многоцентровая циклоническая депрессия, расположенная над северной Атлантикой. По высотам с юго-западными потоками в наш регион будут поступать относительно тёплые и облачные воздушные массы. Преобладающая температура воздуха по области в этот период составит от -1 до -7 градусов, при прояснениях до -12 градусов.
Сегодня, 29 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -12º, днём от 0 до -5º. Гололедица.
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