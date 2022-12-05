По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров всё ещё находиться под влиянием антициклона, который занимает значительную часть России – от западных районов до Сибири. 5 декабря циклон, смещающийся с районов Гренландского моря, начнёт оттеснять антициклон на восток, что станет началом нового синоптического процесса. Температура воздуха в эти сутки существенно не изменится, ночью составит от -8 до -15 градусов, днём от -6 до -12 градусов.

Сегодня, 5 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха -6-11°, ночью при прояснениях -15-20°. Гололедица.

Предупреждение

В период с 6 до 10 часов 5 декабря на севере Гренландского моря ожидается быстрое обледенение судов. Сохранится до 17-20 часов 6 декабря.