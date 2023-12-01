Мурманская область. Арктика (16+)01.12.23 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь
Как сообщает Мурманское УГМС, 1-2 декабря погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия циклонической депрессии, расположенной над центральной частью России. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -10-15° при прояснениях -17-22° в течение суток.
Сегодня, 1 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер слабый, переменный. Температура воздуха -13-18°, при прояснениях -18-23°, на крайнем юге -8-13° в течение суток. Гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
Алина
23.11.23 23:16
Громадное спасибо Валентине Ивановне за то, что придумала эту награду для детей. Дети должны видеть, что страна благодарна им за геройские поступки, ценит их. Именно в этих детях будущее страны. Яна
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