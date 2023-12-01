По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, 1-2 декабря погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия циклонической депрессии, расположенной над центральной частью России. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -10-15° при прояснениях -17-22° в течение суток.

Сегодня, 1 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер слабый, переменный. Температура воздуха -13-18°, при прояснениях -18-23°, на крайнем юге -8-13° в течение суток. Гололедица.