По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет западная периферия малоподвижного антициклона с центром над Республикой Коми. Ночью сохранялась морозная погода, днём температура воздуха составит -11-16° местами -17-22°.

9 декабря ожидается местами порывистый ветер, дальнейшее повышение температуры воздуха. В отдельных районах пройдёт небольшой снег.

Сегодня, 8 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -15-20°, при прояснениях -22-27°, днём -10-15°, местами -17-22°. Гололедица.

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На большинстве рек, озёр и водохранилищ региона отмечается ледостав, на реках Лотта (Лавнокоски), Поной (Каневка), Монча - ледостав с полыньями. На горных реках забереги.

Толщина льда на 5 декабря на реках, на озёрах и водохранилищах увеличилась за пятидневку на 1-5 см, и составляет 14-39 см.

По состоянию на 5 декабря уровни воды на большинстве рек ниже уровней прошлого года на 1-44 см, на р. Тумча – выше на 4 см.