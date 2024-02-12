По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием циклона с центром на западе Баренцева моря: пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха составит -13-18°, при прояснениях -22-27° в течение суток. 12 февраля ожидается постепенное понижение температуры воздуха.

Сегодня, 12 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха ночью -17-22°, местами -25-30°, днём -12-17°, местами -22-27°. Гололедица.