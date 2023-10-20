По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 20 октября в нашем регионе будет преобладать антициклональный характер погоды: существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит от -2 до -9°. Днём 20 октября и в течение суток 21 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного глубокого обширного циклона с центром над Баренцевым морем. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, местами осадки, повышение температуры воздуха.

Сегодня, 20 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -2-7°, днём от -3 до +2°. Гололедица.