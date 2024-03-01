По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 1 марта погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия обширной циклонической депрессии.

По Мурманской области ожидаются местами осадки, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха 1 марта ночью от +1 до -4°, при прояснениях до -9°, днём от 0 до +5°.

2 марта сохранится тёплая с небольшими осадками погода.

Сегодня, 1 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, южный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, при прояснениях до -9°, днём от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.