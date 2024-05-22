По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет западная периферия обширной циклонической депрессии. 22 мая ночью сохранится холодная погода, а днём, с распространением на территорию нашего региона антициклона, воздух прогреется до +4+9°, на юго-западе области до +14°.

23 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием юго-восточной периферии очередного циклона с центром в Гренландском море: местами пройдёт небольшой дождь, днём воздух прогреется до +12+17°, на юго-западе области до +22°.

Сегодня, 22 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +3+8°, на юго-западе области до +13°.