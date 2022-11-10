Мурманская область. Арктика (16+)10.11.22 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман
Как сообщает Мурманское УГМС, 10 ноября Арктический антициклон распространится на большую часть Кольского полуострова, преобладающая температура воздуха составит -2-7 градусов, в отдельных районах -8-13 градусов.
Сегодня, 10 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, днём от -4 до +1°. Гололедица.
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В связи с возвратом отрицательных среднесуточных температур воздуха на реках и озерах продолжается образование ледовых явлений. На оз. Пулозеро образовался ледостав.
8 ноября температура воды на реках была 0,1°-1,5°, на озерах 0,2°-2,2°, на водохранилищах 2,4°-4,4°.
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