По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман

Как сообщает Мурманское УГМС, Арктический антициклон, который определял погоду нашего региона в минувшую неделю, будет медленно смещаться в восточном направлении, вливаясь в систему Сибирского антициклона. Тем не менее, 19-21 ноября влияние антициклона на погоду Кольского полуострова сохранится. В этот период распределение температуры воздуха в нашем регионе будет крайне неустойчиво. При натекании слоистой облачности преобладающая температура воздуха по Мурманской области составит от -2 до -8 градусов, при прояснениях столбики термометров опустятся до -12-18 градусов. Существенных осадков в этот период по-прежнему не ожидается.

Сегодня, 19 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман. Ветер юго-западный слабый, на севере области умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -12°, днём от 0 до -5°. Гололедица, местами сильная.