По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман

Как сообщает Мурманское УГМС, 21-22 декабря наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, в отдельных районах туман, изморозь. Преобладающая температура воздуха составит 21 декабря -7-12°, при прояснениях -17-22°, 22 декабря -11-16° местами -18-23°.

Ночью 23 декабря сохранится преимущественно морозная погода. Днём 23 декабря ожидается влияние северной периферии циклона с центром над Прибалтикой: по Мурманской области, начиная с южных районов, пройдёт снег различной интенсивности, температура воздуха постепенно повысится до -4-10°.

Сегодня, 21 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер западный умеренный. Температура воздуха -7-12°, при прояснениях -17-22° в течение суток. Гололедица.