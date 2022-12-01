Мурманская область. Арктика (16+)01.12.22 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь
Как сообщает Мурманское УГМС, в первые дни декабря Кольский полуостров по-прежнему будет находиться под влиянием области высокого атмосферного давления – антициклона. По периферии антициклона с южными потоками в наш регион будут поступать относительно тёплые и облачные воздушные массы.
1-3 декабря преобладающая температура воздуха по Мурманской области составит от -3 до -8 градусов, при прояснениях -9-14 градусов. Местами пройдёт снег.
Сегодня, 1 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -3 -8°, ночью при прояснении до -13º. Гололедица.
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