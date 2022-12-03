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Мурманская область. Арктика (16+)03.12.22 08:00

По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, 3 и 4 декабря Кольский полуостров всё ещё будет находиться под влиянием антициклона, который занимает значительную часть России – от западных районов до Сибири. Но погода в эти дни по Мурманской области будет несколько отличаться. 3 декабря преобладающая температура воздуха составит от -4 до -10 градусов, 4 декабря от -6-до -13.

5 декабря циклон, смещающийся с районов Гренландского моря, начнёт оттеснять антициклон на восток, что станет началом нового синоптического процесса. Температура воздуха в эти сутки существенно не изменится, ночью составит от -8 до -15 градусов, днём от -6 до -12 градусов.

Сегодня, 3 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер слабый. Температура воздуха -4-9°, при прояснениях -12-17°. Гололедица.

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На реках Мурманской области продолжается процесс развития ледовых образований, на реках северных и центральных районов увеличивается толщина льда. На реках юго-востока Мурманской области наблюдаются забереги и шугоход. На озерах Мурманской области, на оз. Куэтс-Ярви толщина льда составляет 10-25 см.

Температура воды на реках 0,0°-0,3°, на водохранилищах 0,1°-1,5°.

Выход на лёд по-прежнему опасен.

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