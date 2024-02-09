Мурманская область. Арктика (16+)09.02.24 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь
Как сообщает Мурманское УГМС, по Мурманской области 9 февраля ожидается влияние циклона, смещающегося с южных районов Урала в северном направлении. Местами пройдёт небольшой снег, ночью на большей части территории сохранится холодная погода, днём температура воздуха составит -15-20°, местами -23-28°.
10 февраля ожидается морозная погода, преобладающая температура воздуха -15-20° при прояснениях -25-30°.
Сегодня, 9 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный слабый, на востоке северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью в центральных районах и на западе -25-30°, при прояснениях -35-37°, на востоке -15-20°, днём -15-20°, местами до -27°, на востоке -8-13°. Гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
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