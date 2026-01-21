По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, 21 января наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле, а 22 января – под влиянием циклона, смещающегося с севера Баренцева моря. В этот период по Мурманской области ожидается местами снег, порывистый ветер.

Сегодня, 21 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -2-7°, местами -12-17°. Гололедица.

22 января - ветер западный, северо-западный умеренный. Местами снег. Температура воздуха -4-9°, при прояснениях -10-15° в течение суток. Гололедица.

***

На водных объектах Мурманской области сохраняется зимний режим.

На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, ледостав с полыньями. На горных реках и порожистых участках — ледостав с полыньями, остаточные забереги.

Толщина льда на 20 января на реках, озёрах и водохранилищах составляет 21-52 см.

Уровни воды на большинстве рек выше минимальных уровней зимней межени на 11-88 см.