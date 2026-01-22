По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, 22 января наш регион будет находиться под влиянием юго-западной периферии циклона в Карском море: местами пройдёт снег, температура воздуха днём составит -3-8°, в отдельных районах до -13°.

23-24 января ожидается смещение активного циклона с района о. Шпицберген на юго-восток Баренцева моря. 23 января местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха составит -5-10°, при прояснениях 15-20°.

24 января, с приближением циклона, по Мурманской области ожидается временами снег, местами сильных порывистый ветер, метель, температура воздуха днем -4-9°, в отдельных районах -10-15°.

Сегодня, 22 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман, изморозь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -12-17°, днём -3-8°, местами до -13°. Гололедица, местами сильная.

23 января - ветер северо-западный, западный умеренный, днём местами сильный. Снег. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях -13-18° в течение суток. Гололедица.