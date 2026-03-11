По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой умеренный снег

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом и Норвежском морях. По Мурманской области ожидаются временами осадки различной интенсивности, днём в западных районах возможно повышение температуры воздуха до положительных значений.

Сегодня, 11 марта, в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, ночью на юго-западе умеренный снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура днем от 0 до -5°. Гололедица.

В Мурманске сегодня будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днём от 0 до -2°. Гололедица.

12 марта по Кольскому полуострову ожидается ветер юго-восточный, южный умеренный, днём в отдельных районах до сильного. Местами небольшой снег, мокрый снег Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях -10-15°, днём от +2 до -3°. Гололедица.

12 марта в Мурманске - ветер юго-восточный, южный умеренный. Ночью без существенных осадков, днём небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью -3-5°, днём от 0 до +2°. Гололедица.

13 марта по нашему региону ожидается ветер юго-западный, южный умеренный, днём местами сильный. В отдельных районах снег, мокрый снег, отложение мокрого снега. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.

13 марта в Мурманске - ветер юго-западный, южный ночью умеренный, днём сильный. Временами небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха от 0 до +2° в течение суток. Гололедица.