По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, утром и днём на юге области умеренный снег

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 23 декабря наш регион находился в малоградиентном барическом поле: отмечалась преимущественно морозная погода, преобладающая температура воздуха -10-15° при прояснениях -20-25°. Днём 23 декабря ожидается влияние северной периферии циклона с центром над Прибалтикой: по Мурманской области, начиная с южных районов, пройдёт небольшой снег, температура воздуха постепенно повысится до -3-10°.

24 декабря в нашем регионе ожидается снег различной интенсивности, ночью местами порывистый ветер, повышение температуры воздуха в дневные часы до 0 -5°.

25 декабря местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха составит -2-7° при прояснениях -8 -13° в течение суток.

Сегодня, 23 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, утром и днём на юге области умеренный снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер ночью слабый, утром и днём северо-восточный умеренный, местами сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -20-25°, днём -3-8°, местами до -13°. Гололедица.