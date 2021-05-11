По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидаются местами осадки, преобладающая температура воздуха ночью от +1 до-4°, днём +2+8°. 11 мая ожидается повышение температуры воздуха в дневные часы.

Сегодня, 11 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +6+11°. Ночью местами гололедица.