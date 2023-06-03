По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, 3 июня Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдут небольшие осадки, днём температура воздуха составит +8+13°.

4 июня и ночью 5 июня погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с районов Белоруссия на Архангельскую область. По Мурманской области ожидаются осадки различной интенсивности, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха ночью от 0 до +6°, днём 4 июня +6+11°.

Днём 5 июня циклон сместится на юго-восток Баренцева моря, интенсивность осадков уменьшится, воздух прогреется до +8+13°.

Сегодня, 3 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки преимущественно в виде дождя. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днем +8+13°.

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По состоянию на 1 июня на Серебрянском водохранилище отмечаются ледяные поля. Температура воды на реках на 1 июня составляла 2-7°C, на горных реках в среднем 2,6°C, на озёрах и водохранилищах региона 0-11°C.