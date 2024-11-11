По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием западной части циклона с центром над Западно-Сибирской равниной: местами пройдёт мокрый снег, ветер постепенно ослабеет. 11 ноября по Мурманской области ожидается порывистый ветер, местами осадки.

Сегодня, 11 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица.