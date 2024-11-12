По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, 12 ноября наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле: местами пройдут небольшие осадки, днём температура воздуха составит от -1 до +4°.

13-14 ноября погоду Кольского полуострова будет определять юго-восточная, южная периферия активного циклона, смещающегося с Гренландского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидаются временами осадки, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы 13 ноября от 0 до +5°, 14 ноября от -2 до +3°.

Сегодня, 12 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер западный слабый. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от -1 до +4°. Местами гололедица.

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В настоящее время уровни воды выше привычных показателей зимнего периода на 9-62 см, на р.Чудзъйок ниже на 4 см.

Ввиду продолжительного периода положительных среднесуточных температур наблюдается сокращение площади ледяного покрова и уменьшение его прочности. Также по большинству районов наблюдается сход снега.

Выход на лёд чрезвычайно опасен!