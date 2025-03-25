По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, 23 марта наш регион находился в южной части циклона с центром в районе о.Шпицберген, под влиянием очень тёплой атлантической воздушной массы. В этот день по Мурманской области температура воздуха повысилась до +5+8°, а в Мурманске был перекрыт максимум температуры воздуха: новое значение новое значение +6,5°, вместо +5,1° в 2007 году.

25-27 марта Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием юго-восточной, южной периферии очередного активного циклона, смещающегося с Норвежского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами осадки, местами сильный порывистый ветер, ночью будет преобладать отрицательная температура воздуха, днём местами сохранится оттепель.

Сегодня, 25 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер южный, юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях до -10°, днём от -1 до +4°. Гололедица, местами сильная.