По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, 22-23 мая Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием поля повышенного атмосферного давления.

23 мая - ветер восточный, юго-восточный слабый. Без существенных осадков, ночью местами туман. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, днём +9+14°.

24 мая погоду нашего региона будет определять восточная часть циклонической депрессии, охватывающей Скандинавию и Норвежское море. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, повышение температура воздуха в дневные часы до +12+17°.

Сегодня, 22 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3º, днём +5+10°.

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На территории Мурманской области продолжается развитие весеннего половодья. Большинство рек области очистились ото льда, на отдельных участках рек остаточные забереги. На озерах и водохранилищах сохраняется ледостав, ледостав с промоинами, на Княжегубском водохранилище отмечаются остаточные забереги.

Толщина льда на озёрах и водохранилищах на 10.05 составляет 32-59 см. Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне –осенней межени на 62-214 см, на горных реках на 15 см.

Выход на лёд чрезвычайно опасен!