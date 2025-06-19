По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, 19 июня Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления: местами пройдут осадки, днём температура воздуха составит +6+11°.

20 июня погоду нашего региона будет определять циклон с центром на юге Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами дождь, на севере области сильный порывистый ветер.

21 июня циклон сместится в восточном направлении, осадков станет меньше, днём воздух прогреется до +9+14°.

Сегодня, 19 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +6+11°.

* * *

На водных объектах Мурманской области продолжается спад весеннего половодья.

На 17 июня уровни ниже максимальных уровней весеннего половодья на 24-258 см.

Температура воды за неделю практически не изменилась и на 17 июня на большинстве рек равна 9-14°С, на горных реках 4-5°С, на водохранилищах – 4-12°С.