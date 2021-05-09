По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидаются местами осадки, преобладающая температура воздуха ночью от +1 до-4°, днём +2+8°.

10 и 11 мая ожидается повышение температуры воздуха в дневные часы.

Сегодня, 9 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер ночью юго-восточный умеренный, днём западный умеренный. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, днём +4+9°. Ночью и утром местами гололедица.

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Большинство рек очищаются ото льда, ледостав сохраняется на реках севера и востока области (рр. Печенга, Титовка, Западная Лица, Чудзъйок, Туманная, Поной) - лёд непрочный, с промоинами, наблюдаются закраины. Выход на лёд опасен! За прошедшие сутки изменение уровней воды на реках составляет от +2 до -8 см.