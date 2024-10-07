Мурманская область. Арктика (16+)07.10.24 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки преимущественно в виде мокрого снега
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет активный циклон, смещающийся через Кольский полуостров. Он смещается на север Ненецкого автономного округа, а в нашем регионе ветер постепенно ослабеет, интенсивность осадков уменьшится.
7 октября ожидаются временами осадки, преобладающая температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём от 0 до +5°.
Сегодня, 7 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, северный ночью слабый, днём умеренный, местами сильный. Температура воздуха от +1 до -4º, днём от 0 до +5°. Ночью местами гололедица.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-
Последние комментарии
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Ангелина Валерьевна Пригодич
03.10.24 22:10
3 октября 2024г ул Молодежная 19, отопления НЕТ. Перезапускают, перезапускают, перезапустить не могут.Главное, что есть уверенность в отсутствии проблем.
Комментарий к новости:В Росляково с запуском систем отопления проблем не будет
Д.О. Вернер
20.09.24 14:22
Что? Опять "Штокман"?
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Каждый третий россиянин до 34 лет не носит с собой наличных денег-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены снижаются, доллар США стабилен в паре с евро, дорожает к фунту стерлингов и дешевеет к иене-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)На трёх встречах глав округов с жителями Мурманска обсуждались важные вопросы благоустройства и безопасности-PRO Нефть и газ (18+)Владимир Путин: сжиженный природный газ российских арктических проектов стал одним из основных грузов Северного морского пути-PRO Законы (18+)Минстрой России и Фонд развития территорий (ФРТ) разработали законопроект по переселению граждан из аварийных домов