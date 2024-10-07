По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки преимущественно в виде мокрого снега

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет активный циклон, смещающийся через Кольский полуостров. Он смещается на север Ненецкого автономного округа, а в нашем регионе ветер постепенно ослабеет, интенсивность осадков уменьшится.

7 октября ожидаются временами осадки, преобладающая температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём от 0 до +5°.

Сегодня, 7 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, северный ночью слабый, днём умеренный, местами сильный. Температура воздуха от +1 до -4º, днём от 0 до +5°. Ночью местами гололедица.